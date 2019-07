Für Krebse wird es mega spannend

Dein Schuljahr wird richtig spannend! Ab März wirst du neue Dinge ausprobieren. Krebse sind oft besonders gut in Fächern, für die man eine ausgeprägte Fantasie braucht. In Kunst und Deutsch musst du dir kommendes Jahr keine Sorgen machen. Dafür fällt es dir jetzt aber schwerer, dir Vokabeln zu merken oder mathematische Formeln auswendig zu lernen. Diese Schwäche wird dir im Mai und Juni schon mal weniger erfreuliche Noten einbringen. Doch ab Juli geht's dank eines Energieschubs aufwärts und du packst das restliche Schuljahr mit links. Unser Sternen-Tipp: Bleib am Ball und quassel nicht so viel im Unterricht - dann darfst du dich über ein schönes Zeugnis (und eine coole Belohnung dafür) freuen!