Löwe Schulhoroskop: Teamwork makes the dream work

Löwe (23.07. – 23.08.): Du bist es gewöhnt, dass all deine Freunde gern machen, was du vorschlägst. Im neuen Schuljahr wird das aber anders werden. Plötzlich gibt es Diskussionen, wenn du Pläne machst 😒 und das stört dich gewaltig. Aber: Es ist an der Zeit, dass du einen Schritt zurückmachst und die Meinung anderer auch zulässt. Hör dir mal an, was deine Freund*innen zu sagen haben und du wirst erstaunt sein, was sie für coole Ideen haben. Und der Vorteil: Jetzt liegt die Verantwortung, die Clique zu unterhalten, nicht mehr (nur) auf deinen Schultern! Teamwork makes the dream work!