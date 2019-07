Fische entdecken neue Talente

Zum Jahresbeginn bist du in einer "Null-Bock"-Stimmung. Du hast eine ausgeprägte künstlerische Ader, deshalb bist du kein großer Fan von Schule. Sie ist dir oft einfach zu wenig individuell und monoton. Und du hast das Gefühl, dass du dich nicht genug entfalten kannst. Die kreativen Fächer wie Kunst, Musik und Deutsch sind daher nicht das Problem. Aber Mathe, Physik, Chemie oder Geschichte, wo du viel lernen musst, fallen dir alles andere als leicht. In diesen Fächern kannst du dich nur schwer konzentrieren und musst dich bis April ganz schön durchquälen. Doch dann geht's steil bergauf. Du entdeckst dein Talent für eine Sportart, die dir bis jetzt noch nicht so taugt. Lass dich über raschen!