Extensions: Welche Methoden zur Haarverlängerung gibt es?

Du willst längere Haare haben und zwar am liebsten sofort? Extensions sind die schnellste Lösung für eine volle, lange Traummähne! Mit Extensions, die es aus Kunsthaar oder Echthaar und für jeden Haartyp gibt, kann nämlich innerhalb weniger Stunden sowohl eine Haarverlängerung als auch eine Haarverdichtung erzielt werden. Doch die häufigste Frage in Sachen Extensions ist, welche Techniken es gibt, um die Extensions an das Echthaar anzubringen. Wir verraten dir deshalb alles über die einzelnen Extensions-Methoden und wie diese funktionieren: