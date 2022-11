Die Königin der Nachhaltigkeit

Einige Parallelen zu Greta Thungberg sind bei Madeleine Daria Alizadeh aka dariadaria deutlich erkennbar. Auch sie übt Kritik an der Gesellschaft. "Die Ignoranz wichtigen Themen gegenüber kotzt mich an", sagt die junge Frau. Sie kämpft für mehr Nachhaltigkeit in der Modeindustrie, wie kaum eine andere deutschsprachige Bloggerin. Sie fordert: faire Mode, mehr Achtsamkeit und bewussteres Leben! Sie engagiert sich für einen Lebensstil ohne Plastik und kämpft gegen die Fast-Fashion-Industrie. Und nicht nur das: Mit ihrer eigenen Marke "dariadéh" hat die junge Wienerin ein nachhaltiges Modelabel gegründet, das nicht nur fair produziert, sondern auch bei jeder getätigten Bestellung 50 Cent an karitative Zwecke spendet. Nicht schlecht! Bei Instagram (@dariadaria) folgen ihr bereits 212.000 Menschen.