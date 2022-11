Die Herrscherin der Zahlen

Mathe und Zahlen sind nichts für Mädels? Völliger Quatsch! Zumindest Lauren Simmons (24) kann hervorragend mit Zahlen umgehen. Sie ist nämlich die jüngste Börsenmaklerin an der Wall-Street. Und noch dazu die einzige Afroamerikanerin dort. Seit März 2017 arbeitet sie für Rosenblatt Securities als Aktienhändlerin an der New York Stock Exchange (NYSE), also der größten Wertpapierbörse der Welt. Richtig cool! Darauf kann sich die junge Frau auch mächtig was einbilden, denn: Bis vor Kurzem war sie noch die einzige Frau an der Wall Street, die dort Fulltime mit Aktien handelt. Die Börse ist bislang absolute Männerdomäne. Umso bemerkenswerter sind ihr Wille und Ehrgeiz, sich gegen das "starke Geschlecht" behaupten und durchsetzen zu können. Wir ziehen den Hut!