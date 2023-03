Die BRAVO Hits 76!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

Gotye feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know

2 Christina Perri - Jar Of Hearts

3 Adele - Someone Like You

4 Lana Del Rey - Born To Die

5 P!nk - Bridge Of Light

6 Coldplay - Paradise

7 James Morrison feat. Jessie J - Up

8 Marlon Roudette - Anti Hero (Brave New World)

9 Ed Sheeran - A-Team

0 Amy Winehouse - Our Day Will Come

Nickelback - Lullaby

2 Cranberries - Tomorrow

3 Rea Garvey - Color Me In

4 Gypsy & The Cat - Time To Wander

5 Florence & The Machine - What The Water Gave Me

6 Eisblume - Für immer

7 Rosenstolz - Lied von den Vergessenen

8 Udo Lindenberg feat. Clueso - Cello

9 The Bosshoss - Don't Gimme That

CD 2:

Michel Teló - Ai Se En Te Pego

2 Olly Murs feat. Rizzle Kicks - Heart Skips A Beat

3 Flo Rida - Good Feeling

4 Taio Cruz - Troublemaker

5 LMFAO - Sexy and I know it!

6 Culcha Candela - Wildes Ding

7 David Guetta feat. Usher - Without You

8 Lady Gaga - Marry The Night

9 Katy Perry - That One That Got Away

0 Bruno Mars - Marry You

Jason Derulo - It Girl

2 Jessie J - Domino

3 Kelly Rowland - Down For Whatever

4 Melissa Perilli - Wicked Heart

5 Sido feat. B-Tight - Hol doch die Polizei

6 Deichkind - Bück Dich hoch

7 Bag Raiders - Sunlight

8 Example - Stay Awake

9 Yolanda Be Cool - Le Bump

20 Inna feat. Flo Rida - Club Rocker

21 Timati & P. Diddy, DJ Antoine, Dirty Money - I'm On You

22 Fedde LeGrand - So Much Love