Die BRAVO Hits 75!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

Marlon Roudette - New Age

2 Lady GaGa - You And I

3 Beyoncé - Best Thing I Never Had

4 Rosenstolz- Wir sind am Leben

5 Rea Garvey - Can’t Stand The Silence

6 Leona Lewis feat. Avicii - Collide

7 Hurts - Blood, Tears & Gold

8 Gypsy & The Cat - Jona Vark

9 James Morrison - I Won't Let You Go

0 Sunrise Avenue - I Don't Dance

Natasha Bedingfield - Strip Me

2 James Blunt - I'll be Your man

3 Philipp Poisel - Eiserner Steg

4 Juli - Du Lügst so schön

5 Andreas Bourani - Eisberg

6 Emma6 - Leuchtfeuer

7 Tim Bendzko - Wenn Worte meine Sprache wären

8 Dick Brave & The Backbeats - I Just Can't Get Enough

9 Frida Gold - Unsere Liebe ist aus Gold

20 Glasperlenspiel - Echt

CD 2:

Maroon 5 feat. Christina Aguilera - Moves Like Jagger

2 Example - Changed The Way You Kiss Me

3 Sak Noel - Loca People (What The F**k)

4 R.I.O. Feat. U-Jean - Turn This Club Around

5 DJ Antoine Feat The Beat Shakers - Ma Chérie

6 Mike Candys & Evelyn - One Night In Ibiza

7 Duck Sauce - Big Bad Wolf

8 Sasha Lopez feat. Broono - All my People

9 Cascada - Au Revoire

0 Nicki Minaj - Super Bass

Chris Brown feat. Justin Bieber - Next To You

2 JLS feat. Dev - She Makes Me Wanna

3 Nicole Scherzinger feat. 50 Cent - Right There

4 Lazee feat. Apollo Drive - Calling Out

5 Dev - In The Dark

6 Loick Essien feat. Tanya Lacey - How We Roll

7 Marvin Priest - Own This Club

8 Jessie J - Nobody's Perfect

9 Aloe Blacc - Green Lights

20 Lena - What A Man

21 Casper - Michael X

22 Jupiter Jones - Immer für immer