Die BRAVO Hits 68 - das Tracklisting!

Deine Top-Hits für einen prickelnden Frühling - mit Ke$ha, Lady GaGa & Co.! Hier kommt das Tracklisting!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

. Ke$ha - Tik Tok

2. Keri Hilson - I Like

3. Lady GaGa - Bad Romance

4. The Black Eyed Peas - Meet Me Halfway

5. Rihanna - Russian Roulette

6. Timbaland feat. SoShy - Morning After Dark

7. Bushido - Alles wird gut

8. Chipmunk - Oopsy Daisy

9. Jay Sean feat. Lil Wayne - Down

0. Alicia Keys - Doesn't Mean Anything

. Paloma Faith - New York

2. Melanie Fiona - Monday Morning

3. Pixie Lott - Boys & Girls

4. Sarah Kreuz - If One Bird Sings (Club Mix)

5. Queensberry - The Song

6. Shakira - Did It Again

7. Darius&Finlay - Rock To The Beat

8. Sylver - Music

9. Ian Carey Project - Get Shaky

20. Frauenarzt & Manny Marc - Disco Pogo

Party-Bonus:

21. DJ Ötzi - Sweet Caroline

CD 2:

. Owl City - Fireflies

2. Aura Dione - I Will Love You Monday (365)

3. Stanfour - Wishing You Well

4. Leona Lewis - Happy

5. P!nk - I Don't Believe You

6. Silbermond - Krieger des Lichts

7. 2Raumwohnung - Rette mich später

8. Nickelback - If Today Was Your Last Day

9. Gossip - Love Long Distance

0. Carolina Liar - Show Me What I'm Looking For

. Jennifer Paige & Nick Carter - Beautiful Lie

2. Mika - Rain

3. James Morrison - Get To You

4. Blue October - Jump Rope

5. Shout Out Louds - Fall Hard

6. Jennifer Rostock - Es tut wieder weh

7. Tokio Hotel - World Behind My Wall

8. Unheilig - Geboren um zu leben

9. Baschi - Unsterblich

20. Sternblut - Komm wir malen uns das Leben

21. Sportfreunde Stiller - Lass mich nie mehr los

