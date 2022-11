Die BRAVO Hits 66 - das Tracklisting!

42 Songs, die du haben musst - Michael Jackson, Lily Allen, Pitbull & Co.! Hier kommt das Tracklisting!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

02. Emiliana Torrini - Jungle Drum

03. Gossip - Heavy Cross

04. Lady Gaga - Lovegame

05. David Guetta feat. Kelly Rowland - When Love Takes Over

06. Pitbull - I Know You Want Me

07. Cascada - Evacuate The Dancefloor

08. Jan Delay - Oh Jonny

09. Söhne Mannheims - Iz On

0. Sean Kingston - Fire Burning

. Jay Del Alma - Mi Corazón

2. Marquess - Arriba

3. Loona - Parapapapa

4. Mark Medlock - Mamacita

5. Shaggy feat. Gary 'Nesta' Pine - Fly High

6. The Disco Boys - The Voice

7. Paul van Dyk - For An Angel 2009

8. Discobitch - C'est beau la bourgeoisie

9. Frauenarzt & Many Marc - Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht)

20. Ciara feat. Justin Timberlake - Love, Sex, Magic

21. Michael Jackson - Thriller

CD 2:

01. Milow - You Don't Know

02. Cassandra Steen feat. Adel Tawil - Stadt

03. Sportfreunde Stiller - Ein Kompliment (unplugged)

04. Daniel Merriweather - Change

05. James Morrison - Please Don't Stop The Rain

06. Lenka - The Show

07. a-ha - Foot Of The Mountain

08. The Killers - The World We Live In

09. La Roux - Bulletproof

0. Lily Allen - Not Fair

. Alexander Rybak - Fairytale

2. Queensberry - Too Young

3. Eisblume - Louise

4. Reamonn - Moments Like This

5. Ashley Tisdale - It's Alright It's OK

6. Razorlight - Hostage Of Love

7. Maximo Park - Questing, Not Coasting

8. Peter Fox - Stadtaffe

9. Selig - Wir werden uns wiedersehen

20. Jennifer Rostock - Du willst mir an die Wäsche

21. Billy Talent - Rusted From The Rain

» Zurück zum Artikel!