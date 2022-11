Die BRAVO Hits 63 - das Tracklisting!

42 Songs, die du haben musst - Katy Perry, Lulu Lewe, Bushido & Co.! Hier kommt das Tracklisting!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Katy Perry - I Kissed A Girl

02 Rosenstolz - Gib mir Sonne

03 Coldplay - Viva La Vida

04 Jason Mraz - I'm Yours

05 The Script - The Man Who Can't Be Moved

06 Maria Mena - All This Time

07 Schiller mit Colbie Caillat - You

08 Peter Heppner- Alleinesein

09 Thomas Godoj - Helden gesucht

0 The Rasmus - Livin' In A World Without You

3 Doors Down - It's Not My Time

2 Daughtry - Feels Like Tonight

3 Oomph! - Labyrinth

4 Jimi Blue - Key To The City

5 Lulu Lewe - Crush On You

6 Robyn - Be Mine

7 Vincent - This Is For You

8 Shwayze - Buzzin'

9 Rhythms Del Mundo feat. 2Raumwohnung - 36 Grad

20 Ich + Ich - Nichts bringt mich runter

21 Söhne Mannheims - Das hat die Welt noch nicht gesehen

CD 2:

01 Rihanna - Disturbia

02 The Pussycat Dolls - When I Grow Up

03 Peter Fox - Alles neu

04 Chris Brown - Forever

05 Alicia Keys - Superwoman

06 Sarah Connor - Under My Skin

07 Kat DeLuna - Run The Show (No Rap)

08 Shaggy feat. Akon - What's Love

09 Lady GaGa feat. Colbie O'Donis - Just Dance

0 Sido - Herz

Bushido - Ching Ching

2 Fettes Brot - Ich lass dich nicht los

3 Deichkind - Arbeit nervt

4 Madcon - Back On The Road

5 Arsenium - Rumadai

6 The Disco Boys - Shadows

7 Michael Mind - Show Me Love

8 Eric Prydz - Pjanoo

9 September - Cry For You

20 Scooter feat. Status Quo - Jump That Rock

21 Guru Josh Project - Infinity 2008

