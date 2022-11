Die BRAVO Hits 62 - das Tracklisting!

43 heiße Tracks - mit OneRepublic, Monrose, Sido, Fady Maalouf & Co.! Hier kommt das Tracklisting!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Duffy - Warwick Avenue

02 Gabriela Cilmi - Sweet About Me

03 Ne-Yo - Closer

04 Micky Green - Oh!

05 Leona Lewis - Better In Time

06 Rihanna - Take A Bow

07 Fady Maalouf - Blessed

08 Stefanie Heinzmann- Revolution

09 Culcha Candela - Besonderer Tag

0 Sido - Carmen

Jordin Sparks feat. Chris Brown - No Air

2 Usher - Love In This Club

3 Lil Wayne - Lollipop

4 Flo Rida feat. Timbaland - Elevator

5 Bionic & Black Mamba - Ghetto Millionaire

6 Monrose - Strike The Match

7 The Ting Tings - That's Not My Name

8 Sam Sparro - Black & Gold

9 Klee - 2 Herzen

20 Crazy Loop - Crazy Loop

21 Cascada - Because The Night

CD 2:

01 OneRepublic - Say (All I Need)

02 Colbie Caillat - Realize

03 Maroon 5 - If I Never See Your Face Again

04 Amy McDonald - This Is The Life

05 Sarah Bareilles - Love Song

06 Thomas Godoj - Love Is You

07 Stanfour - Desperate

08 Gavin Rossdale - Love Remains The Same

09 Zascha Moktan - Gimme Luv

0 Estelle - American Boy

Mark Medlock - Summer Love

2 Marquess - La Vida Es Limonada

3 Loona - Por La Noche

4 R.I.O. - Shine On

5 Kate Ryan - Ella Elle l'a

6 Shaggy feat. Trix & Flix - Feel The Rush

7 Enrique Iglesias - Can You Hear Me

8 Wilson Gonzalez - I'm Fallin'

9 Jonas Brothers - S.O.S.

20 Rooney - I Should Have Been After You

21 Amy Winehouse - Just Friends

Bonus: Paul Potts - Nessun Dorma

