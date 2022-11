Die BRAVO Hits 59 - das Tracklisting!

Deine Top-Hits für einen kuschligen Herbst: Diese 42 Tracks haben es in sich! Fettes Extra im Booklet: Rihanna-Facts von A-Z!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Nelly Furtado - Do It

02 Gwen Stefani - Now That U Got It

03 Culcha Candela - Hamma!

04 Monrose - Strictly Physical

05 Jennifer Lopez - Do It Well

06 Chamillionaire feat. Slick Rick - Hip Hop Police

07 Will I Am - I Got It From My Mama

08 Bushido - Alles verloren

09 Lexington Bridge - Real Man

0 Jimi Blue - I'm Lovin'... (L.R.H.P.)

Lemon Ice - Right Here Waiting

2 Rapsoul - Laura

3 Nevio - Giulia

4 Jörn Schlönvoigt - Das Gegenteil von Liebe

5 Lisa Bund - Learn To Love You

6 Milk & Honey - Didi

7 Befour - Little, Little Love

8 Shanadoo - Japanese Boy

9 Sylver - The One

20 Michael Mind - Don't Go Away

21 Scooter - The Question Is What Is The Question

CD 2:

01 Bloodhound Gang - Screwing You On The Beach At Night

02 Cinema Bizarre - Lovesongs (They Kill Me)

03 Peter Björn And John - Young Folks

04 Sportfreunde Stiller - (Tu nur das) Was dein Herz dir sagt

05 Mika - Big Girl

06 Nickelback - Rockstar

07 Maroon 5 - Wake Up Call

08 Nightwish - Amaranth

09 Sandra Nasic - Fever

0 HIM - Kiss Of Dawn

Dúné - Dry Lips

2 Juli - Ein neuer Tag

3 Killerpilze - Ich brauche nichts

4 Halz Maul und Spiel - Immer (der Teufel...)

5 Boss Hoss - Monkey Business

6 Revolverheld - Unzertrennlich

7 Mars - Reason

8 Nena - Ich werde dich lieben

9 Maria Mena - Our Battles

20 Dashboard Confessional feat. Juli - Stolen

21 Natasha Bedingfield - Soulmate

