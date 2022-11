Die BRAVO Hits 57 - das Tracklisting!

42 coole Tracks - darunter auch die Hits der BRAVO SUPERSHOW - für dich! Fettes Extra im Booklet: Sarah-Connor-Facts von A-Z!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Nelly Furtado - Say It Right

02 Avril Lavigne - Girlfriend

03 Mika - Grace Kelly

04 Justin Timberlake - What Goes Around . . . Comes Around

05 Christina Aguilera - Candyman

06 Jennifer Lopez - Qué Hiciste

07 Ciara - Like A Boy

08 Boundzound - Louder

09 Gia Farrell - Hit Me Up

0 Bisou - Die erste Träne

Monrose - Even Heaven Cries

2 Lexington Bridge - Kick Back

3 No Angels - Goodbye To Yesterday

4 Melanie C - The Moment You Believe

5 Take That - Shine

6 Kaiser Chiefs - Ruby

7 Reamonn - Serpentine

8 Sunrise Avenue - Forever Yours

9 Sasha - Lucky Days

20 Sarah Connor - The Impossible Dream

21 Ville Valo - Summer Wine

CD 2:

01 Tokio Hotel - Spring nicht

02 Silbermond - Das Ende vom Kreis

03 Nevada Tan - Revolution

04 Debbie rockt! - Ich rocke

05 Die Fantastischen Vier - Ernten was wir säen

06 Juli - Zerissen

07 Revolverheld - Ich werd' die Welt verändern

08 Christina Stürmer - Scherbenmeer

09 Jenna + Ron - Immer wenn ich Sterne seh'

0 LaFee - Mitternacht

Liza Li - Zum Glück macht Liebe blind

2 Rosenstolz - Aus Liebe wollt ich alles wissen

3 Mark Terenzi - Fanatic

4 Roger Cicero - Frauen regieren die Welt

5 Declan - Love Of My Life

6 Cascada - Truly, Madly, Deeply

7 Basshunter - Boten Anna

8 Loituma - Ivea's Polka

9 Pigloo - Der Pinguin-Rap

20 CH!PZ - Gangstertown

21 DJ Ötzi & Nik P. - Ein Stern (der deinen Namen trägt)

» Zurück zum Artikel!