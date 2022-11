Die BRAVO Hits 52 - mit fetter UBAYA-Extra-CD!

Auf der neuen BRAVO Hits 52 findest du 42 der allerheißesten Tracks - mit den Sugababes, US 5 & vielen mehr. Plus UBAYA-CD!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Chris Brown - Run It!

02 Black Eyed Peas - My Humps

03 Mattafix - Big City Life

04 The Pussycat Dolls - Stickwitu

05 Massari - Be Easy

06 Sugababes - Ugly

07 Blog 27 - Uh La La La

08 Rapsoul - Verzweifelt

09 Sido & G-Hot - Wahlkampf

0 Bushido - Augenblick

Tic, Tac, Toe - Spiegel

2 Philippe - Warum

3 Juanes - Volverte A Ver

4 Jesse McCartney - Beautiful Soul

5 Rihanna - If It's Lovin? That You Want

6 Seeed - Ding

7 Arash & Rebecca - Temptation

8 CH!PZ - 1001 Arabien Nights

9 Banaroo - Uh Mamma

20 Hot Banditoz - I Want It That Way

21 US 5 - Come Back To Me Baby (Felyx Lighter Remix)

CD 2:

01 Revolverheld - Freunde bleiben

02 Rosenstolz - Ich bin ich (Wir sind wir)

03 Marlon - Was immer Du willst

04 Apoptygma Berzerk - Shine On

05 Bon Jovi - Welcome To Wherever You Are

06 Tokio Hotel - Schrei

07 Depeche Mode - A Pain That I'm Used To

08 TipTop - TipTop

09 Bloodhound Gang - Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss

0 The Disco Boys - Hey St. Peter

Hi_Tack - Say Say Say (waiting 4 U)

2 José Alvarez Brill & Peter Heppner - Vielleicht?

3 Wir sind Helden - Wenn es passiert

4 Tomte - Ich sang die ganze Zeit von Dir

5 Nadja Benaissa - Ich hab Dich

6 Westlife - You Raise Me Up

7 Mariha - It Hurts

8 Fort Minor feat. Bobo And Styles Of Beyond - Believe Me

9 Nickelback - Far Away

20 Maarja - Could You

21 Die Toten Hosen - The Guns Of Brixton

