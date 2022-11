Deine Top Hits aus dem Jahr 2011 auf einer CD vereint - mit Rihanna, Lady GaGa, Lena und Co.!

Das Jahr 2011 hat so einige tolle Hits mit sich gebracht! Hier gibt es sie's geballt auf zwei CDs! Die perfekte Mischung für eine coole Party - check gleich, welche coolen Hits dabei sind!

Die BRAVO The Hits 2011 erscheint am 18. November 2011

Auf der BRAVO The Hits 2011 findest du 44 brandheiße Songs, mit dabei sind unter anderem Aura Dione, Rihanna, Taio Cruz feat. Flo Rida, Katy Perry, Lena, David Guetta, Lady GaGa, Bruno Mars, die Black Eyed Peas und viele mehr!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

. Aura Dione - Geronimo

2. Maroon 5 feat. Christina Aguilera - Moves Like Jagger

3. Rihanna feat. Calvin Harris - We Found Love

4. Taio Cruz feat. Flo Rida - Hangover

5. Jennifer Lopez feat. Pitbull - On The Floor

6. Pitbull feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer - Give Me Everything

7. Usher - More

8. Chris Brown - Yeah 3x

9. Snoop Dogg VS. David Guetta - Sweat

0. LMFAO feat. Lauren Bennett & Goonrock - Party Rock Anthem

. The Black Eyed Peas - The Time (Dirty Bit)

2. Lady GaGa - Born This Way

3. Natalia Kills - Mirrors

4. Lena - Taken By A Stranger

5. Bag Raiders - Way Back Home

6. Example - Changed The Way You Kiss Me

7. Avicii - Levels

8. Sak Noel - Loca People (What The F**k!)

9. DJ Antoine VS. Timati feat. Kalenna - Welcome To St. Tropez

20. Lucenzo feat. Don Omar - Danza Kuduro

21. Alexandra Stan - Mr. Saxobeat

22. Pietro Lombardi - Call My Name

CD 2:

. Lana Del Rey - Video Games

2. Marlon Roudette - New Age

3. Adele - Rolling In the Deep

4. Bruno Mars - Grenade

5. Caro Emerald - A Night Like This

6. Milow - You and Me (In My Pocket)

7. IZ - Over The Rainbow

8. Hurts - Stay

9. James Morrison - I Won't Let you Go

0. Jessie J feat. B.o.B - Price Tag

. Nickelback - When We Stand Together

2. Kelly Clarkson - Mr. Know It All

3. Tim Bendzko - Nur noch kurz die Welt retten

4. Andreas Bourani - Nur in meinem Kopf

5. Glasperlenspiel - Echt

6. Jupiter Jones - Still

7. Foster The People - Pumped Up Kids

8. Sunrise Avenue - Hollywood Hills

9. Katy Perry - E.T.

20. Seeed - Molotov

21. Diddy - Dirty Money feat. Skylar Grey - Coming Home

22. Culcha Candela - Hungry Eyes