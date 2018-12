Die BRAVO Black Hits Volume 25!

Der beste Sound für Deine Party - die neue BRAVO Black Hits Vol. 25 bringt Dir wieder die 42 zur Zeit angesagtesten Hits der deutschen und US-amerikanischen Rap- und R'n'B-Szene ins Haus. Und mit etwas Glück liegt Deinem Doppelalbum vielleicht sogar das Silverticket bei.

Du willst die coolsten Tracks aus dem Bereich Black Music auf einer Doppel CD? Kein Problem mit der neuen BRAVO Black Hits Vol. 25! Mit dabei sind Topstars wie Rihanna, LMFAO, Snoop Dogg, Chris Brown, Lady Gaga, David Guetta, Bruno Mars, Usher, Lil Wayne, Pitbull, Jennifer Lopez und viele mehr.

Selbstverständlich sind auch einige deutsche Künstler wie Casper, Materia, Seeed, Samy Deluxe und Fler auf dem Doppelalbum vertreten. Rapper Fler hat sich übrigens für die BRAVO Black Hits 25 einen ganz besonderen Coup ausgedacht: In einer CD der Erstauflage ist das SILVERTICKET versteckt.

Das SILVERTICKET

Wer findet das SILVERTICKET?

Der glückliche Gewinner, der das Ticket in seiner CD findet, darf sich auf ein exklusives Meet & Greet mit Fler in Berlin freuen und wird obendrauf auch noch von ihm in Sachen Hip Hop Fashion großzügig eingekleidet. Ein cooleres Geschenk zur 25. Ausgabe kann es für einen BRAVO Black Hits Fan wohl nicht geben.

Die neue BRAVO Black Hits Volume 25 ist ab Freitag, den 09. September 2011, überall erhältlich.

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

. Champagne Showers - LMFAO

2. Free - Natalia Kills

3. Super Bass - Nicki Minaj

4. Give Me Everything - Pitbull

5. Don't Wanna Go Home - Jason Derulo, Jason Derülo

6. Own This Club - Marvin Priest

7. Danza Kuduro - Lucenzo

8. Welcome To St. Tropez - Kalenna Harper, Kalenna, Timati, Dj Antoine

9. The Bomb - Pigeon John

0. Out Of My Head - Lupe Fiasco

. If I Was You (Omg) - Snoop Dogg, Far East Movement

2. Motivation - Rowland, Kelly

3. Who Dat Girl - Flo Rida

4. In The Dark - Dev

5. Don¿t Stop The Party - Black Eyed Peas

6. The Edge Of Glory - Lady Gaga

7. Spaceship - Dappy, Tinchy Stryder

8. Could It Be You (Punk Rock Chick) - Brandyn H*Wood Bordeaux

9. Bounce - Harris, Calvin

20. Closer - Ekow

21. Energy - Spank Rock

CD 2:

. New Age - Marlon Roudette

2. Right There - Scherzinger, Nicole

3. Best Love Song - T-Pain

4. I'm Into You - Lopez, Jennifer

5. The Lazy Song - Bruno Mars

6. Green Lights - Aloe Blacc

7. Nobody's Perfect - Jessie J

8. Ass On The Floor - Diddy - Dirty Money

9. California King Bed - Rihanna

0. Celui - Colonel Reyel

. Black And Yellow - Wiz Khalifa

2. Boom - Snoop Dogg

3. Down On Me - Jeremih

4. I'm On One - Dj Khaled

5. Ballin' - Young Jeezy

6. Paris Va Bien - Sexion D'assaut

7. C¿est La Vie - Soprano

8. Spiegelbild - Fler

9. Poesie Album - Deluxe, Samy

20. Traktor - Wretch 32

21. So Perfekt - Casper