Die BRAVO Black Hits Volume 24!

42 Tracks der R'n'B-, Rap- und HipHop-Szene warten auf dich - mit Taio Cruz, Jason Derülo, Young Jeezy feat. Lil Jon & Co.!

Am 01. April ist es soweit: BRAVO Black Hits Volume 24 wird veröffentlicht!

Der beste Sound für Deine Party - die Doppel-CD bringt Dir die 40 zur Zeit angesagtesten Hits der deutschen und US-amerikanischen Rap- und R'n'B-Szene ins Haus - so wird der Frühling garantiert heiß!

Mit dabei sind unter anderem Tracks von Rihanna, Usher, Taio Cruz und Jason Derülo.

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

. The Black Eyed Peas - Just Can’t Get Enough

2. Rihanna - S&M

3. Usher - More

4. Natalia Kills - Mirrors

5. Pitbull feat. T-Pain - Hey Baby

6. Far East Movement - Like A G6

7. David Guetta feat. Rihanna - Who’s That Chick?

8. Jessie J - Do It Like A Dude

9. Tinie Tempah feat. Kelly Rowland - Invincible

0. Lupe Fiasco - The Show Goes On

. Mann - Buzzin'

2. Lil Wayne feat. Corey Gunz - 6 Foot 7 Foot

3. Soulja Boy & Lil Wayne - Turn My Swag On

4. Snoop Dogg - Wet

5. Fabolous - You Be Killin Em

6. DJ Derezon feat. Caesar - Let U Go (Rock With U)

7. Nicole Scherzinger - Poison

8. Ciara feat. Usher - Turn It Up

9. Ian Carey feat. Snoop Dogg - Last Night

20. Roger Sanchenz & Far East Movement feat. Kanobby - 2gether

CD 2:

. Taio Cruz - No Other One

2. Jay Sean feat. Lil Wayne - Down

3. Madcon - Freaky Like Me

4. Aloe Blacc - Loving You Is Killing Me

5. Culcha Candela - Berlin City Girl

6. Nelly - Just A Dream

7. Nicki Minaj feat. Drake - Moment 4 Life

8. Tinchy Strider feat. Melanie Fiona - Let It Rain

9. Rick Ross feat. Drake & Chrisette Michele - Aston Martin Music

0. Jason Derülo - What If

. Keri Hilson - Pretty Girl Rock

2. B.o.B feat. Rivers Cuomo - Magic

3. will.i.am feat. Nicki Minaj - Check It Out

4. Sean Kingston - Party All Night (Sleep All Day)

5. Aggro Santos - Saint Or Sinner

6. Example - Kickstarts

7. The Lonely Island feat. Akon - I Just Had Sex

8. Dan Black feat. Kid Cudi - Symphonies

9. Kitty Kat feat. MEGALOH - Fliegen üben

20. Marteria - Sekundenschlaf