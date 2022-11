Die BRAVO Black Hits Volume 23!

42 Tracks der R'n'B-, Rap- und HipHop-Szene warten auf dich - mit Taio Cruz, Jason Derülo, Young Jeezy feat. Lil Jon & Co.!

Am 29. Oktober ist es soweit: BRAVO Black Hits Volume 23 wird veröffentlicht!

Der beste Sound für deine Party - die Doppel-CD bringt dir die 42 zur Zeit angesagtesten Hits der deutschen und US-amerikanischen Rap- und R'n'B-Szene ins Haus - so wird der Herbst garantiert heiß!

Mit dabei sind unter anderem Tracks von Aloe Blacc, Drake, Sido, oder von Usher.

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

. Rihanna - Only Girl (In The World)

2. Usher - DJ Got Us Fallin' In Love

3. Culcha Candela - Move It

4. Taio Cruz - Dynamite

5. Flo Rida feat. David Guetta - Club Can't Handle Me

6. B.o.B feat. Bruno Mars - Nothin' On You

7. Jason Derülo - Ridin' Solo

8. Ne-Yo - Beautiful Monster

9. Kelly Rowland feat. David Guetta - Commander

0. David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO - Gettin' Over

. Justin Bieber - Somebody To Love

2. Alexandra Burke - All Night Long

3. Outlandish - Let Off Some Steam

4. Tinchy Stryder feat. Jodie Connor - In My System

5. Young Jeezy feat. Lil Jon - Jizzle

6. Tinie Tempah - Written In The Stars

7. Chiddy Bang - Opposite of Adults

8. Kelis - 4th of July (Fireworks)

9. Ginuwine feat. Timbaland & Missy Elliot - Get Involved

20. Stevie B feat. Pitbull - Spring Love 2010

21. 3Oh!3 feat. Ke$ha - My First Kiss

CD 2:

. Aloe Blacc - I Need A Dollar

2. Sexion d'Assaut - Désolé

3. Plan B - She Said

4. Mike Posner - Cooler Than Me

5. Mohombi - Bumpy Ride

6. Caro Emerald - Back It Up

7. Lady GaGa - Alejandro

8. IYAZ - Solo

9. Drake - Find Your Love

0. John Legend & The Roots feat. Common & Melanie Fiona - Wake Up Everybody

. Ben L'Oncle Soul - Seven Nation Army

2. Travie McCoy feat. Bruno Mars - Billionaire

3. Professor Green feat. Lilly Allen - Just Be Good To Green

4. Nas & Damian "Jr. Gong" Marley feat. Lil Wayne & Joss Stone - My Generation

5. The Roots - Dear God 2.0

6. Patrice - Ain't Got No (I Got Life)

7. Itchino Sound - Bouger Bouger (Tanz mit mir)

8. Gentleman feat. Christopher Martin - To The Top

9. Marteria feat. Yasha - Verstrahlt

20. Die Fantastischen Vier - Danke

21. Blumentopf - SoLaLa