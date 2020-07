Brille tragen ist für viele wegen einer Sehschwäche ein absolutes Muss, inzwischen ist die Brille aber ein richtiges Fashion-Piece. Stars und Influencer tragen manchmal sogar Fake-Brillen, also Brillen ohne Sehstärke, weil der Look so cool aussieht. Aber wie schminkt man sich am besten mit einer Brille?