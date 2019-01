Valentinstag: Die besten Ideen für Unternehmungen zusammen

Am 14. Februar ist es wieder soweit: Der Tag der Verliebten, der Valentinstag,steht vor der Tür. Also überrascht eure Liebsten indem ihr ihm oder ihr eine Freude macht. Entweder schenkt ihr ein schönes Geschenk. Oder noch besser: Ihr unternehmt etwas schönes zusammen. Wenn ihr so gar keine Ideen habt, was ihr machen könnt, haben wir jetzt für euch ein paar Tipps, welche Unternehmungen am Valentinstag besonders viel Spaß machen.

Falls das Geld gerade knapp sein sollte: Unsere Valentinstag-Ideen sind nicht all zu teuer und manche sogar kostenlos ;)

Valentinstag-Idee 1: Ein Spaziergang

Egal ob im Stadtpark oder an einem See: Hand in Hand einen Spaziergang zu machen, ist am Valentinstag eine super romantische Idee. Man hat Zeit für sich und kann über Gott und die Welt reden. Ebenso ist man an der frischen Luft und hockt nicht in der stickigen Bude. Wenn dann auch noch die Sonne scheint und der Himmel blau ist, ist alles perfekt. Wenn das für einen noch nicht reicht, könnt ihr auch anschließend ein Picknick machen.

iStock/jacoblund

Valentinstag-Idee 2: Einen gemeinsamen Tag zu Hause verbringen

Ein Valentinstag-Klassiker: Zusammen gekuschelt auf der Couch liegen, Filme schauen und am Besten dann noch zusammen kochen. Das macht so viel Spaß und man verbringt zusammen eine wunderbare Zeit. Diese Idee eignet sich besonders bei schlechtem Wetter, denn dann ist es noch gemütlicher und kuscheliger ;)

iStock/svetikd

Valentinstag-Idee 3: Essen gehen

Wer es am Valentinstag doch lieber etwas schicker haben möchte, für den ist ein Candle Light Dinner eine schöne Idee. Zum Beispiel bei einem leckeren Italiener oder Franzosen einen Tisch buchen und sich noch dazu wünschen, dass der Kellner noch ein par Kerzen aufstellt. Das gefällt jedem. Neben einem romantischen Abend, wird sich also auch noch lecker der Bauch vollgeschlagen. Mehr geht echt nicht :)

iStock/piskunov

Valentinstag-Idee 4: Kinobesuch

Ein Kinobesuch am Valentinstag ist immer eine gute Idee! Zusammen einen Liebesfilm anschauen ist vielleicht nicht für jeden etwas, deswegen sollte wohl doch lieber eine Actionkomöde ausgesucht werden, an der beide Spaß haben. Wichtig: Es sollte auf jeden Fall ein Film mit Happy End sein, denn eure Stimmung soll am Tag der Liebe nicht kaputt gehen. Achtet also darauf, dass der Film jede Menge Spaß verspricht und euch viel zum Lachen bringt. Natürlich dürfen auch Popcorn und Nachos nicht fehlen.

iStock/demaerre

Valentinstag-Idee 5: Zoobesuch

Tiere anschauen, durch den Zoo schlendern und an einer Pommesbude eine Currywurst essen macht auch am Valentinstag richtig Spaß! Selbst wenn ihr schon älter seid, macht es immer noch eine riesen Freude, die ganzen Tiere zu entdecken.

iStock/PeopleImages

Jetzt steht einem perfekten Valentinstag nichts mehr im Wege.

Also: HAPPY VALENTINES DAY!