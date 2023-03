CR7: So tickt Cristiano Ronaldo privat!

Cristiano Ronaldo ist besessen vom Erfolg! Er kann nicht genug davon haben. Dabei hat CR7 schon so unglaublich viele Titel gesammelt: Champions League, englischer Meister, spanischer Meister, unzählige Pokalsiege und dazu wurde er bereits zwei Mal zum Weltfußballer gewählt. Der Portugiese schießt Tore wie am Fließband, ihn zu stoppen ist so gut wie unmöglich. Doch nicht nur auf dem Platz ist er gierig! Um seinen Traumkörper, den er gerne präsentiert, in Schuss zu halten, soll er regelrecht süchtig nach Sit-ups sein. Täglich macht er daher ein intensives Trainingsprogramm. Und wenn er das einmal nicht durchziehen kann, hängt er am nächsten Tag noch einmal 30 Minuten Extra-Training dran.