BRAVO Hits 50 - das Tracklisting!

Endlich: Die neue Doppel- CD ist da! Auf der BRAVO Hits 50 gibt's 42 coole Hits - und du kannst ein Meet & Greet mit US 5 gewinnen!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 US 5 - Maria (Amore Mix)

02 Tomekk feat. FLER intro. G-HOT - Jump Jump

03 Gwen Stefani - Hollaback Girl

04 Kool Savas & Azad - All 4 One

05 Akon - Lonely

06 Daniel Powter - Bad Day

07 Backstreet Boys - Incomplete

08 Ronan Keating - Baby Can I Hold You

09 Kelly Clarkson - Since U Been Gone

0 Marc Terenzi - Heat Between The Sheets

Gavin DeGraw - I Don't Want To Be

2 Die Firma - Die Eine 2005

3 Jansen & Kowalski feat. Das Bo - Wie geil ist das denn?

4 JoJo - Not That Kinda Girl

5 Nelly - N' Dey Say

6 Mario - Here I Go Again

7 Cassidy - I'm A Hustla

8 The Game - Higher

9 Amerie - 1 Thing

20 Bobby Valentino - Slow Down

BONUS

21 Sarah Connor - I Just Started Being Bad

CD 2:

01 Ilona - Un Monde Parfait

02 Banaroo - Space Cowboy

03 Hot Banditoz - Shake Your Balla

04 Daddy Yankee - Gasolina

05 Pachanga - Loco

06 N.O.R.E. feat. Daddy Yankee & Nina Sky - Oye Mi Canto

07 Hermes House Band feat. Tony Christie - Amarillo

08 Buttons - Ilarie

09 Loona - Oye El Boom

0 Max Graham vs. YES - Owner Of A Lonely Heart

Vinylshakerz - Club Tropicana

2 DJ Shog - Running Water

3 DJ Sammy - Why

4 Mylo - In My Arms

5 Groove Coverage - Holy Virgin

6 Diane - Das Beste

7 Laith Al-Deen - Leb den Tag

8 Ich + Ich - Dienen

9 Christina Stürmer - Engel fliegen einsam

20 Nena - Willst du mit mir gehn

BONUS

21 Crazy Frog - Popcorn

» Hol dir die BRAVO Hits aufs Handy!

Zurück zum Artikel >>>