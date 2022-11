BRAVO Hits 48 - das Tracklisting!

Sehnlichst wurde sie erwartet: Die fette Doppel-CD mit insgesamt 41 fetten Songs sorgt für Frühjahrsgefühle! Mit dabei sind Sarah Connor, K-Maro, Uniting Nations, Schnappi, Usher, Hoobastank und viele andere!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Sarah Connor - From Zero To Hero

02 Fettes Brot - Emanuela

03 Ch!pz - Ch!pz In Black (Who You Gonna Call)

04 K-Maro - Femme Like You

05 Jennifer Lopez - Get Right

06 Usher - Caught Up

07 Britney Spears - Do Somethin"

08 Ashanti - Only U

09 Akon feat. Azad - Locked Up

0 Sido - Meine Kette

Kylie Minogue - I Believe In You

2 Liquido - Ordinary Life

3 Mia Aegerter - Alive

4 DJ Bobo - Amazing Life

5 DJ Deekline pres. Cut & Run - Outta Space

6 Uniting Nations - Out Of Touch

7 Sunset Strippers - Falling Stars

8 Vinylshakerz - One Night In Bangkok

9 Scooter - Suavemente

20 Global Deejays - What A Feeling

CD 2:

01 Schnappi - Schnappi, das kleine Krokodil

02 Yvonne Catterfeld - Glaub an mich

03 Brian McFadden feat. Delta Goodrem - Almost Here

04 Söhne Mannheims - Und wenn ein Lied . . .

05 Mustafa Sandal feat. Gentleman - Isyankar

06 Alexander feat. Sabrina Weckerlin - All (I Ever Want)

07 May Mutzke - Spür dein Licht

08 Mission Belle - When It All Began

09 Lukas Hilbert feat. Trina - Kommt meine Liebe nicht bei dir an

0 Die Toten Hosen - Alles wird vorüber gehen

Ana Johnsson - Coz I Can

2 Good Charlotte - I Just Wanna Live

3 Hoobastank - Disappear

4 3 Doors Down - Let Me Go

5 Martin Kesici - Leaving You For Me

6 Apocalyptica feat. Marta - Wie weit

7 Rammstein - Keine Lust

8 Gracia - Run & Hide

9 Nu Pagadi - Dying Words

20 Vanilla Ninja - I Know

21 Bonustrack: Silbermond - Zeit für Optimisten (live)