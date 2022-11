BRAVO The Hits 2008 - das Tracklisting!

Die 42 größten Hits dieses Jahres auf einem Sampler - das gibt es nur bei uns!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Polarkreis 18 - Allein, Allein

02 Amy MacDonald - This Is The Life

03 P!nk - So What?

04 Rihanna - Disturbia

05 Duffy - Mercy

06 Gabriella Cilmi - Sweet About Me

07 Amy Winehouse - Back To Black

08 Stefanie Heinzmann - The Unforgiven

09 Yael Naim - New Soul

0 A Fine Frenzy - Almost Lover

Jason Mraz - I'm Yours

2 Coldplay - Violett Hill

3 Revolverheld - Helden 2008

4 Thomas Godoj - Love Is You

5 Söhne Mannheims - Das hat die Welt noch nicht gesehen

6 Timbaland feat. OneRepublic - Apologize

7 Maroon 5 - Won't Go Home Without You

8 Ich + Ich - So soll es bleiben

9 Rosenstolz - Gib mir Sonne

20 Reamonn - Through The Eyes Of A Child

21 Paul Potts - Nessun Dorma

CD 2:

01 Madonna feat. Justin Timberlake - 4 Minutes

02 Ne-Yo - Closer

03 Leona Lewis - Bleeding Love

04 Alicia Keys - No One

05 Xavier Naidoo feat. Cassandra Steen - Wann

06 Sarah Connor - I'll Kiss It Away

07 Sugababes - Denial

08 Jordin Sparks - Tattoo

09 Snoop Dogg - Sensual Seduction

0 Usher - Love In This Club

Sido - Augen auf

2 Peter Fox - Alles neu

3 The Pussycat Dolls - When I Grow Up

4 Madcon - Beggin'

5 Britney Spears - Piece Of Me

6 Moby - Disco Lies

7 Ida Corr vs. Fedde Le Grand - Let Me Think About It

8 Guru Josh Project - Infinity 2008

9 Shaggy feat. Trix & Flix - Feel The Rush

20 Mark Medlock - Summer Love

21 DJ Ötzi - Noch in 100.000 Jahren

