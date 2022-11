BRAVO The Hits 2006 - das Beste des Jahres!

Die 41 größten Hits dieses Jahres auf einem Sampler - das gibt es nur bei uns!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Silbermond - Das Beste

02 Scissor Sisters - I Don´t Feel Like Dancin?

03 US 5 - In The Club

04 Sandi Thom - I Wish I Was A Punk Rocker

05 Juli - Dieses Leben

06 Sunrise Avenue - Fairytale Gone Bad

07 Eros Ramazzotti & Anastacia - I Belong To You

08 Kelly Clarkson - Because Of You

09 Rosenstolz - Ich bin ich

0 James Morrison - You Give Me Something

Reamonn - Tonight

2 Ronan Keating - Iris

3 Depeche Mode - -Suffer Well

4 Tobias Regner - I Still Burn

5 Yvonne Catterfeld - Erinnere mich dich zu vergessen

6 Killerpilze - Richtig Scheiße (auf ne' schöne Art und Weise)

7 LaFee - Prinzesschen

8 Oomph! - Gott ist ein Popstar

9 Lordi - Hardrock Hallelujah

20 Tokio Hotel - Rette Mich

21 Texas Lightning - No No Never

CD 2:

01 Shakira feat. Wyclef Jean - Hips Don't Lie

02 Rihanna - S.O.S.

03 Pussycat Dolls - Buttons

04 Christina Aguilera - Ain´t No Other Man

05 P!nk - Stupid Girls

06 Nelly Furtado - Maneater

07 Justin Timberlake - SexyBack

08 Beyoncé - Check On It

09 Black Eyed Peas - Pump It

0 Chris Brown - Run It

Flipsyde - Happy Birthday

2 Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas - Mas Que Nada

3 Sean Paul - Temperature

4 Goleo feat. Atomic Kitten - All Together Now

5 Marquess - El Temperamento

6 Seeed - Ding

8 Bob Sinclar feat. Goleo - Love Generation

7 Herbert Grönemeyer - Zeit, dass sich was dreht

9 Sportfreunde Stiller - 54-74-90-2006

20 Xavier Naidoo - Danke

