BRAVO Black Hits Volume 20: das Tracklisting!

R'n'B-, Rap- & HipHop vom Feinsten erwarten dich: Mit Lady GaGa, Fler & Co.!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Lady Gaga - Pokerface

02 Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg - Bottle Pop

03 Peter Fox - Schwarz zu blau

04 Madcon - Liar

05 Kevin Rudolf - Let It Rock

06 Chris Cornell - Part Of Me

07 Britney Spears - Circus

08 Kardinal Offishall feat. Akon - Dangerous

09 Estelle feat. Sean Paul - Come Over

0 Akon - Beautiful

Chris Brown - Fallen Angel

2 Jamie Foxx - Just Like Me

3 Nelly feat. Ashanti & Akon - Body On Me

4 T-Pain feat. Justin Timberlake - Can't Believe It

5 Lil Wayne - A Milli

6 Lil Mama - G-Slide

7 Dolla feat. T-Pain - Who The F Is That

8 Little Jackie - The World Should Revolve Around Me

9 Patrice - Appreci Luv

20 Samy Deluxe - Bis die Sonne rauskommt

21 Bushido feat. Karel Gott - Für immer jung

CD 2:

01 Kanye West - Love Lockdown

02 Rihanna feat. Justin Timberlake - Rehab

03 Ne-Yo - Mad

04 Jadakiss feat. Ne-Yo - By My Side

05 John Legend - Everybody Knows

06 Oceana - Cry Cry

07 Cassandra Steen - Darum leben wir

08 Curse mit Silbermond - Bis zum Schluss

09 Milow - Ayo Technology

0 Keyshia Cole - Heaven Sent

India.Arie - Therapy

2 Alicia Keys - Superwoman

3 EPMD - Listen Up

4 Sido feat. Doreen - Nein!

5 Fler - Check mich aus

6 Tone - Weit gekommen

7 Kitty Kat, B-Tight, Sido, Fler & Tony D. - 5 krasse Rapper

8 Sidos Hands On Scooter - Beweg dein Arsch

9 Kid Cudi - Day 'n' Nite

20 Dizzee Rascal feat. Calvin Harris - Dance Wiv Me

21 Deichkind - Luftbahn

