BRAVO Black Hits Volume 19: Das Tracklisting!

40 Tracks der R'n'B-, Rap- und HipHop-Szene warten auf dich. Mit Sido, Soulja Boy & Co.!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Chris Brown - Forever

02 Pussycat Dolls - When I Grow Up (Remix)

03 Madcon - Back On The Road (Remix feat. Miss Platinum)

04 Lady Gaga - Just Dance (DJ Teddy Oh Remix)

05 Lil Wayne feat. T-Pain - Got Money

06 Flo Rida feat. Timbaland - Elevator

07 Snoop Dogg - Sensual Seduction

08 Azad - Ghettobass

09 Sean Kingston - Take You There

0 Sido - Carmen

Akon - I Can't Wait

2 50 Cent feat. Robin Thicke - Follow My Lead

3 LL Cool J - Baby

4 G-Unit - I Like The Way She Do It

5 N.E.R.D. - Everyone Nose

6 Soulja Boy - Yahhh!

7 Nelly feat. Fergie - Party People

8 Ryan Leslie feat. Cassie - Addiction

9 Alicia Keys - Teenage Love Affair

BONUS Michael Jackson - Thriller

CD 2:

01 Jordin Sparks & Chris Brown- No Air

02 Leona Lewis - Better In Time

03 Usher - Moving Mountains

04 Rihanna - Take A Bow

05 Kanye West feat. Dwele - Flashing Lights

06 The Game - Big Dreams

07 Kelly Rowland - Daylight

08 Will.I.Am - Heartbreaker

09 Estelle - American Boy

0 Taio Cruz - Come On Girl

Shwayze - Buzzin'

2 The Roots - Birthday Girl

3 Amy Winehouse - Back To Black

4 Söhne Mannheims - Das hat die Welt noch nicht gesehen

5 Culcha Candela - Besonderer Tag

6 Kool Savas & Azad - On Top

7 K.I.Z. feat. Bela B. - Hölle

8 Stress - Rester Soi-Meme

9 Monrose - Strike The Match

20 Fettes Brot - Erdbeben

