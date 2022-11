BRAVO Black Hits Volume 18: Das Tracklisting!

R'n'B-, Rap- & HipHop vom Feinsten erwarten dich: Mit Rihanna, Timbaland & Co.!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Timbaland feat. Nicole Scherzinger & Keri Hilson - Scream

02 Janet Jackson - Feedback

03 Kelly Rowland - Work

04 Soulja Boy (Tell 'Em) - Crank That (Soulja Boy)

05 Missy Elliot - Ching-A-Ling

06 Chamillionaire - Industry Groupie

07 Saad feat. Bushido - Regen

08 Azad - Ghettobass

09 Culcha Candela - Ey DJ

0 Nelly Furtado - Do It

Lupe Fiasco - Superstar

2 Akon - Sorry, Blame It On Me

3 P. Diddy feat. Mario Winans - Through The Pain (She Told Me)

4 Erykah Badu - Honey

5 Wu Tang Clan feat. Erykah Badu - The Heart Gently Weeps

6 Kevin Michael - If I Ain't Got You

7 Eve - Tambourine

8 Das Bo - Ohne Bo

9 Public Enemy vs. Benny Benassi - Bring The Noise

20 Fettes Brot - Bettina (Zieh dir bitte etwas an)

CD 2:

01 Amy Winehouse - Valerie

02 Madcon - Beggin'

03 Alicia Keys - No One

04 Ne-Yo - Can We Chill

05 Mary J. Blige - Just Fine

06 Fergie - Clumsy

07 Will.I.Am - I Got It From My Mama

08 Jennifer Lopez - Hold It Don't Drop It

09 Britney Spears - Piece Of Me

0 Stefanie Heinzmann - My Man Is A Mean Man

Zascha Moktan - Like U Do

2 Rihanna feat. Ne-Yo - Hate That I Love You

3 Robyn - Handle Me

4 Shaggy feat. Akon - What's Love

5 Pitbull feat. Lil John - The Anthem

6 Culcha Candela - Chica

7 Die Fantastischen Vier - Ichisichisichisich

8 Massiv - Es tut mir Leid

9 Fler - Warum bist du so?

20 K.I.Z. - Spasst

