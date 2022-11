BRAVO Black Hits Volume 17: Das Tracklisting!

40 Tracks der R'n'B-, Rap- und HipHop-Szene warten auf dich. Mit Bushido, Azad & Co.!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Culcha Candela - Hamma!

02 Bushido - Alles verloren

03 Azad feat. Adel Tawil - Prison Break Anthem

04 Sido - Schlechtes Vorbild

05 Massiv - Wenn der Mond in mein Ghetto kracht

06 K.I.Z. - Geld essen

07 Bass Sultan Hengzt - Schmetterlingseffekt

08 B-Tight - Der Coolste

09 Spezializtz - Big Babbaz

0 Rapsoul - Erste Liebe

Sabrina Setlur - Lauta

2 Jan Delay - Türlich, Türlich

3 Die Firma - Glücksprinzip

4 Celina - Eine Welt ohne dich

5 Joy Denalane feat. Lupe Fiasco - Change

6 Freundeskreis - FK 10

7 Gentleman - Different Places

8 Lemon Ice - Girl You Know It's True

9 Die Fantastischen Vier - Einfach Sein

20 Sarah Connor - Sexual Healing

21 Monrose - Hot Summer

CD 2:

01 Justin Timberlake - Lovestoned

02 Nelly Furtado - Say It Right

03 Fergie - Big Girls Don't Cry

04 Akon - Don't Matter

05 P. Diddy feat. Keyshia Cole - Last Night

06 R. Kelly & Usher - Same Girl

07 Ciara - Like A Boy

08 Gia Farell - Hit Me Up

09 Robin Thicke - Lost Without U

0 Omarion - Ice Box

Talib Kweli - Listen

2 Yung Joc featuring Gorilla Zoe - Coffee Shop

3 R. Kelly - I'm A Flirt

4 Pretty Ricky feat. Sean Paul - Push It Baby

5 Lumidee feat. Pitbull - Crazy

6 Miss Platinum - Come Marry Me

7 Pachanga - I Don't Like Reggae-Ton

8 John Legend - Stereo

9 Beyoncé & Shakira - Beautiful Liar

» Zurück zum Artikel!