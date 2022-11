BRAVO Black Hits Vol. 13 - das Tracklisting!

Alle Tracks im Überblick:

CD 1:

01 Die Firma - Die Eine 2005

02 DJ Tomekk feat. Fler intr. G-Hot - Jump Jump

03 Raptile - Fight Back

04 Fettes Brot - An Tagen wie diesen (mit Finkenauer)

05 Kool Savas & Azad - All 4 One

06 Valezka - Nonplusultra

07 Fler - NDW 2005

08 Tone - Reimroboter

09 Jansen & Kowalski feat.: Das Bo - Wie geil ist das denn (Dicke Anbiete)

0 Fünf Sterne Deluxe - Wir sind im Haus

Eko Fresh presents German Dream Allstars - Nicht mehr normal

2 Afrob feat. Lisi - Es geht hoch

3 Brothers Keepers - Will We Ever Know

4 Söhne Mannheims - Wenn du schläfst

5 Azad - Napalm

6 Bon Garcon - Freak You

7 Baby Bash feat. Akon - Baby, I'm Back

8 M.V.P. - Roc Ya Body "Mic Check 1, 2"

9 Papa A.P. - Gasolina

20 Pachanga - Loco

21 Speedy feat. Lumidee - Sientelo

CD 2:

01 Akon - Bananza (Belly Dancer)

02 Will Smith - Switch

03 Nelly - N Dey Say

04 Ciara feat. R. Kelly - Next To You

05 Snoop Dogg - Let's Get Blow

06 Bobby Valentino - Slow Down

07 Cassidy - I'm A Hustla

08 N.O.R.E. feat. Daddy Yankee, Nina Sky, Gem Star, Big Mato - Oye Mi Canto

09 Culcha Candela - Next Generation

0 Flipsyde - Someday

Ying Yang Twins feat. Mike Jones & Mr. Collipark - Badd

2 Lil Jon - Get Low

3 Ludacris feat. Bobby Valentino - Pimpin' All Over The World

4 Afu-Ra & Gentleman - Why Cry

5 Pitbull feat. Lil Jon - Toma

6 213 - So Fly

7 Houston - Ain't Nothing Wrong

8 Tweet feat. Missy Elliott - Turn Da Light Off

9 Faith Evans - Again

