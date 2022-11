Beruf aussuchen! Worauf Du achten kannst!

Du weißt noch nicht genau, welchen Beruf Du mal machen willst? Das geht vielen so, deren Schulabschluss ihnen bevorsteht. Du kannst aber zum Glück einiges tun, um eine klarere Vorstellung davon zu bekommen, wohin Deine Reise beruflich gehen soll. Wir geben Tipps, wie Du rausfindest, was zu Dir passt.

Du bist unsicher, für welchen Job Du die richtigen Fähigkeiten besitzt? Dann geh in Dich und überlege, welche Eigenschaften Du besitzt, die Du an Dir magst und welche eher nicht. Überlege Dir auch: Was unterscheidet mich positiv von anderen und was bringt mir wirklich Spaß? Wenn Dir selber nicht so viel einfällt, bist Du vermutlich zu bescheiden oder weißt noch nicht, was Dich einzigartig macht.

In dem Fall kannst Du Deine Freunde, Deine Familie und vielleicht auch einen netten Lehrer fragen, welche Eigenschaften sie an Dir besonders schätzen.