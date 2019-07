Bei Jungfrauen klappt einfach alles

Ein wechselhaftes Schuljahr steht dir bevor. Im Frühjahr lässt dich deine berühmte Gewissenhaftigkeit ein bisschen im Stich und du hast andere Dinge wie Jungs und Clique im Kopf. Doch dank deiner guten Beobachtungsgabe und deinem scharfen analytischen Verstand bist du in Fächern, die sich um Zahlen und Fakten drehen, trotzdem gut - ohne groß was dafür zu tun. Deine Schwäche sind dieses Schuljahr vor allem die Nebenfächer wie Kunst, aber auch Sprachen. Also kneif die Pobacken zusammen und investiere etwas Zeit in deine "Problemfälle". Ab Mai wird dein Einsatz belohnt und eine noch nie dagewesene Kreativität. Das macht sich nicht nur bei Referaten und bei den dir so unbeliebten Aufsätzen bemerkbar, sodern auch in der Freizeit. Wenn's um das Organisieren einer Party geht, bist du die erste Ansprechpartnerin. Also finde dein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen, dann bekommst du ein sehr schönes Zeugnis!