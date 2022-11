Aufklärung in BRAVO: Die Dr.-Sommer-Story!

**INTERAKTIV - Mitmachen statt konsumieren!**

Wer einmal im Selbstversuch einen aktuellen "Dr.-Sommer-Check" in Quizform auf BRAVO.de (z.B. "Penis, Hoden, Sperma: Kennst du dich aus?") macht, wird feststellen, dass man auch als Erwachsener noch dazu lernen kann und Aufklärung eigentlich nie aufhört.

Einmal pro Woche stehen Eva und Uli - das Dr.-Sommer-Team von BRAVO.de - Jugendlichen im "Dr.-Sommer-Chat" Rede und Antwort.

Jeder kann das fragen was er wissen will. In größeren Abständen gibt's "Experten-Chats", in denen Spezialisten aus verschiedenen Themenbereichen eine Stunde lang User-Fragen beantworten (z.B. zu Themen wie Rauchen, Drogen, Essstörungen usw.).

**DR.-SOMMER-UMFRAGEN - Die Orientierung an anderen!**

Aktuelles Beispiel: "Der große Dr.-Sommer-Elterntest". Über 10.000 Teilnehmer haben ihre Eltern benotet. Und die haben überraschend gut abgeschnitten. Einzige Ausnahme: Im Fach "Aufklärung" und "Reden über Probleme" gab's ne glatte 5. Dazu ein 16-Jähriger: "Wenn's das Dr.-Sommer-Team nicht gäbe, würde ich heut noch glauben, dass Sex nur was für Erwachsene ist!"