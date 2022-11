Alle Infos zum real junior cup

Bei den Vorturnieren tretet ihr mit eurer Mannschaft gegen die anderen Kicker aus eurer Nähe an. Die beiden besten Teams kommen weiter zu einem der vier Regional-Finals in Wolfsburg, Kassel, Tönisvorst oder Schwabach - je nachdem, wo ihr herkommt. Die 16 besten Teams qualifizieren sich für ein actionreiches Final-Wochenende in Dortmund! Dort werden in einem Vorrundenturnier die beiden besten Teams ermittelt, die das große Finale bestreiten.

3. Megafinale vor über 80.000 Fans!

4. Probetraining BVB!

[size:2]*im Lebensmitteleinzelhandel[/size]