Abschluss- und Abiballkleider - welches Modell steht mir?

Deutlich mehr Bewegungsfreiheit hast du in einem Kleid mit Trägern. Wenn du sehr schlank bist, steht dir ein Modell mit zarten Träger am besten. Etwas breitere mit V-Ausschnitt betonen hingegen das Dekollete besonders schön. Und wer seine Oberarme nicht so gerne zeigt, entscheidet sich für ein Abschluss- oder Abiballkleid mit ¾- oder langen Ärmeln. Auch Neckholder-Modelle – also Kleider, die im Nacken gebunden werden – sind raffiniert, da sie deinen Rücken toll in Szene setzen.