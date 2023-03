10 Tipps: So wirst Du schlank und topfit!

Der Frühling steht vor der Tür. Allerhöchste Zeit Deinen Body noch schnell in Bestform zu bringen. Wir verraten Dir 10 Tipps, mit denen Du im Handumdrehen bikini- und badehosenfit wirst. Achtung, fertig, ran an den Speck!

Wer schön sein will, muss leiden? So ein Quatsch! Wir haben coole Fitness-Tipps für Dich, bei denen Du garantiert nicht verzweifelst. Und trotzdem kannst Du Dich so noch diese Sommer-Saison von den lästigen Kilos zu verabschieden. Wusstest Du zum Beispiel, dass bei ein paar Bahnen im Schwimmbecken die Pfunde schon ordentlich purzeln? 20 Minuten leichtes Brustschwimmen lässt 128 Kalorien schmelzen. Nicht schlecht, oder? Und es geht sogar noch einfacher ...