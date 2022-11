10 Tipps: Schöne und lange Wimpern!

Die Wimpernhaare sitzen weniger fest in der Haut als die Haare auf deinem Kopf. Einmal zupfen - und du hast gleich drei Wimpern in der Hand! Bei allem, was du mit deinem Wimpern machst (tuschen, waschen, bürsten, formen) also immer supersuper vorsichtig sein! Am besten so wenig wie möglich mit den Fingern oder Händen an die Augen greifen. So verhinderst du außerdem, dass Bakterien an die Augenschleimhaut geraten und Entzündungen entstehen. Die Wimpern erneuern sich normalerweise alle drei bis vier Wochen, wenn du also nicht rumzupfst, werden deine Wimpern von ganz allein voller und dichter.