Wofür stehen die Vereinskürzel?

1. FC Köln, BVB, SpVgg Greuther Fürth, Chelsea FC oder Real Madrid CF - fast jeder Fußballverein trägt irgendeine Abkürzung im Namen. Doch wofür stehen die eigentlich alle? BRAVO Sport führt euch durch den Dschungel der vielen Vereinskürzel!

Viele Vereine verwenden ein Kürzel in ihrem Namen. Wir haben die wichtigsten Abkürzungen mit Beispielen für euch zusammengestellt:

AC = Assoziazione Calcio (italienisch), bedeutet Fußballvereinigung (Bsp. AC Mailand)

AS = Associacione Sportiva (italienisch) bzw. Association Sportive (französisch), bedeutet Sport- (oder Spiel-)Verein(igung) (Bsp. AS Rom, AS Monaco FC)

ASK = Armeesportklub, wurde in der DDR häufig verwendet (Bsp. ASK Vorwärts Leipzig, ASK Vorwärts Rostock)

BSC = Ballspielklub (Bsp. Hertha BSC Berlin)

BVB = Ballspielverein Borussia 09 Dortmund

CF = Club de Futbol (spanisch), bedeutet Fußballclub (Bsp. [search:real]Real Madrid CF[/search])

FC = Football Club (englisch), Club de Football (französisch), Club de Futbol (spanisch), Futebol Clube (portugiesisch), Fußballclub (deutsch, veraltet für Fußballklub) (Bsp. 1. FC Köln, Chelsea FC, FC Porto, [search:bayern]FC Barcelona[/search], FC Toulouse)

FSV = Fußballsportverein(igung) (Bsp. 1. FSV Mainz)

KSV = Kraftsportverein(igung) (Bsp.: KSV Kassel)

OSC = Olympique Sporting Club (französisch), bedeutet Olympischer Sportklub (Bsp. OSC Lille)

RSV = Rasensportverein(igung) (Bsp. RSV Göttingen 05)

SC = Sportclub (deutsch, veraltet für Sportklub) (Bsp. SC Freiburg)

SpVgg = Sport- (oder Spiel-)Verein(-igung) (Bsp. SpVgg Greuther Fürth)

SSC = Societa Sportiva Calcio, bedeutet Fußballsportverein(igung) (Bsp. SSC Neapel)

SSV = Sport- und Spielvereinigung (Bsp.: SSV Jahn Regensburg)

SV = Sport- (oder Spiel-)Verein(-igung) (Bsp.: Hamburger SV)

TSG = Turn- und Sport- (oder Spiel-)Gemeinschaft (Bsp.: TSG 1899 Hoffenheim)

VfB = Verein für Ball- (oder Bewegungs-)Spiele (Bsp.: VfB Stuttgart)

VfL = Verein für Leibesübungen (Bsp.: VfL Bochum)

VfR = Verein für Rasenspiele (Bsp.: VfR Aalen)

TuS = Turn- und Sport- (oder Spiel-)Verein(-igung) (Bsp.: TuS Koblenz)