Fische sind was Treue angeht oft zwiegespalten. Sie sind leicht zu verführen und wiegen sich bei ihrem Partner gerne in Sicherheit, was sie sehr angreifbar macht. Auf der anderen Seite ist es schwer sie wahrhaftig zu fangen. Meistens bauen Menschen mit diesem Sternzeichen, nämlich eine Schutzmauer um sich auf. Wer es schafft diese zu durchbrechen und das Fische-Herz zu erobern, darf sich auf ewige Treue freuen.