Wie sieht Akne eigentlich aus?

Leichte Akne!

» Rund um den Mund, auf den Wangen, auf der Nase und auch auf der Stirn finden sich viele Mitesser. Die Haut sieht ziemlich großporig aus und wirkt durch die vielen Mitesser irgendwie getupft! Ab und zu mischt sich auch mal ein entzündeter Pickel dazwischen . . .

» Diese Akne ist an sich harmlos, weil hier Entzündungen selten sind - es bilden sich keine Narben! Auch ist meist "nur" das Gesicht betroffen - am Rest des Körpers ist die Haut okay!

» Glaubst du, dass du diese leichte Akne hast? Dann solltest du auf keinen Fall den nächsten Teil unseres Specials verpassen - da sagen wir dir, was du durch Pflege, Essen etc. kannst! Stören dich die Mitesser etc. schon sehr, solltest auch einfach mal beim Hautarzt vorbeischauen. Auch zum Arztbesuch wegen Akne folgen in diesem Special noch Tipps!

