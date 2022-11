Wie sieht Akne eigentlich aus?

Mittlere Akne!

» Finden sich im Gesicht, aber auch auf der Brust und dem Rücken immer viele Mitesser und entzündete Pickel ("Weißköpfe") sowie immer auch Papeln und Pusteln, dann liegt eine mittelschwere Akne vor!

» Behandelt man diese Akne falsch (rumquetschen an Pickeln etc.!), können sich Narben bilden - und dann ist die Haut für lange, lange Zeit unschön. Deshalb gehört diese Akne in die Hände eines Arztes!

» Schau auch mal in den nächsten Teil unseres Specials rein - dort erfährst du, was du gegen die Akne tun kannst! Auch zum Arztbesuch wegen Akne bekommst du Tipps!

» Mehr Akne-Arten!