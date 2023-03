Wie sehe ich mit kurzen Haaren aus?

Welche Kurzhaarfrisur bei einem herzförmigen Gesicht die Passende ist, weiß Rihanna.

Ein langer, verspielter, nach vorne fallender Pony und ein sehr kurzer Schnitt am Hinterkopf ist perfekt. So entsteht Fülle an der Kieferpartie, wo diese auch benötigt wird, um deine tollen Wangenknochen zu betonen. Rihanna hat super getrickst und sich die Pony-Partie schwarz gefärbt. So hebt sie sich von den anderen blonden Deckhaaren ab und lässt ihr herzförmiges Gesicht schmaler wirken.

Ein etwas eckiges oder markantes Gesicht mit einer kantigen Kieferpartie kann mit einer Kurzhaarfrisur - oder gerade durch eine Kurzhaarfrisur - weicher wirken. Keira Knightley, die ein markanteres Gesicht hat, ist da unsere Fachfrau. Sie sieht einfach umwerfend aus mit ihrem leicht zerzausten kurzen Bob, der ihr Gesicht schön einrahmt. Achtung! Der Schnitt sollte über oder unter dem Kinn enden. Wenn er mit dem Kinn abschließt, wird dein Gesicht optisch noch etwas eckiger!