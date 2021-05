Wechselt Haaland? Hintergründe, Berater, Optionen! | BRAVO SPORT Update - 09.05.21

Er ist wahrscheinlich der gejagteste 20 Jährige Fußballspieler der Welt: Erling Haaland hat schon jetzt diverse Rekorde pulverisiert und machte die Weltspitze des Fußballs auf sich aufmerksam. Es ist also nur logisch, dass jetzt die Gerüchteküche kocht – wechselt er - und wenn ja wohin? Oder bleibt er doch in Dortmund? Genau darüber sprechen wir heute in unserer neuen Ausgabe vom Bravo Sport Update!

