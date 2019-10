Wassermann-Girls brauchen eine Pause!

Wassermann 21.1.-19.2.: Du magst den Herbst. Die bunten Blätter, die frische Luft. Dennoch bist du zur Zeit etwas müde und ausgelaugt. Gönn dir auch mal eine Pause. Freizeit: Ein Wellness-Wochenende mit deiner Mama wäre doch eine feine Sache. Frag sie einfach mal, sie hat bestimmt Lust auf Mutter-Tochter-Zeit. Schule: In der Schule läuft es bei dir gerade sehr gut. Du hast in Mathe endlich etwas verstanden, was du im letzten Schuljahr einfach nicht kapiert hast. Ein tolles Erfolgserlebnis! Jungs: Gerade hast du gar keine Zeit für die Liebe. Es ist einfach so unglaublich viel los. Aber keine Sorge, schon bald wirst du einem besonderen Skorpion-Boy begegnen, der dir den Kopf verdreht. Mit einem Schützen verbindet dich eine enge Freundschaft.