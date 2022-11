Was soll das olympische Feuer? Und darf es ausgehen? Bedeutung bedeutet es

Das Feuer wird nach einem festgelegten Ritual entzündet. In Olympia wird nach antikem Vorbild ein Parabolspiegel verwendet um die Flamme zu erzeugen. In der Mitte des Spiegels wird die Sonne gebündelt, so dass eine Fackel brennen kann. Die Flamme muss von der Sonne entfacht werden, nur so kann die Reinheit des Feuers garantiert werden. Schauspielerinnen, die die Rollen von antiken Priesterinnen spielen führen die Zeremonie einige Monate vor den olympsichen Spielen durch. Danach wird die Fackel an den ersten olympischen Läufer weitergegeben.