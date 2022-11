Was ist passives Abseits? Erklärung und Probleme

Für diese Situation benötigen wir zwei Grafiken. In der ersten schießt Spieler 1 aufs Tor. Spieler 2 steht im passiven Abseits und hat im Moment des Schusses (Ballabgabe) nichts mit dem Spielgeschehen zu tun (außer er verdeckt dem Torhüter die Sicht). Ist der Ball im Tor, zählt der Treffer, die Abseitsstellung ist in dem Moment uninteressant. Geht der Ball aber an Pfosten oder Latte, oder der Torhüter wehrt in ab, wird aus dem passiven Abseits aktives Abseits (Grafik 2). Spieler 2 hat eindeutig einen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, deswegen muss abgepfiffen werden. So war die Situation auch beim Tor von Bastian Schweinsteiger gegen Hoffenheim.