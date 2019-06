TwitchCon Europe 2019

Am 13. und 14. April feierte die erste TwitchCon Europas ihren Auftakt im Berlin CityCube und Gillette war hautnah dabei. Bisher hat die Convention des Streamingdienstportals Twitch nur in Nordamerika stattgefunden und wurde 2019 zum allerersten Mal nach Europa geholt. Der auserkorene Standort für die Austragung der TwitchCon Europe: Berlin. Nicht nur Hauptstadt, sondern auch ein Heimspiel für Gillette. Denn seit mehr als 80 Jahren sind die weltweit schärfsten Premium-Rasierklingen von Gillette ‚Made in Berlin‘.

Was die Nassrasurmarke auf der größten Twitch-Party gemacht hat? Auf über 100qm2 hostete Gillette nicht nur die internationale Gillette Gaming Alliance, ein Team aus 11 der besten Streamer weltweit, sondern organisierte zudem auch persönliche Meet & Greets zwischen den Gamern und ihren Fans. Rasiert wurde hier natürlich auch. Und zwar im doppelten Sinne: neben der hautnahen Verfolgung der Livestreams von Größen wie Papaplatte aus Deutschland und CourageJD aus den USA, konnte man sich auch entspannt zurücklehnen und mit dem neuen Gillette SkinGuard Sensitive rasieren lassen. Das hat sich DaigothebeastTV aus Japan – ebenfalls Mitglied der Gillette Gaming Alliance – nicht nehmen lassen. Er beschloss kurzerhand sich live während seines Streams vom Gillette Team den Bart rasieren zu lassen.

Die mega Stimmung am Gillette Stand und welche Streamer noch als Teil der Gillette Gaming Alliance vor Ort waren, könnt ihr im folgenden Recap-Video sehen. Und als kleiner Trostpreis für diejenigen, die leider nicht dabei sein konnten: Gillette verlost ein Rasurpaket, bestehend aus dem Gillette SkinGuard Sensitive für sensible Haut, dem Gillette Fusion ProGlide Flexball und einen Wertgutschein von Amazon für 1.000 € - damit die Gaming-Ausstattung wieder auf den neuesten Stand gebracht werden kann.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen schickt einfach eine Mail mit dem Stichwort "GILETTE" an gewinnspiel@bravosport.de und versucht Euer Glück.

Rückblick auf die erste TwitchCon in Europa und wie die Gillette Gaming Alliance das Event rasiert hat: