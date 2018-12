Transfergerüchte: Wechselt Traore zum FC Bayern?

Die Transfergerüchte beim FC Bayern reißen nicht ab. Nun soll der deutsche Meister Interesse an Adama Traore haben. Der 19-Jährige spielt derzeit in der zweiten Mannschaft vom FC Barcelona. Bei den Superstars konnte er sich noch nicht durchsetzen. Bayern-Trainer Pep Guardiola kennt den bulligen Flügelspieler noch aus seiner Zeit bei den Katalanen und gilt als großer Fan. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Traore 37 Spiele für die zweite Mannschaft von Barcelona und erzielte dabei drei Treffer und bereitete 14 weitere vor. Seine festgeschriebene Ablösesumme liegt angeblich bei 15 Millionen Euro.

Bravosport.de-Check: Traore wäre neben Douglas Costa der zweite Spieler für die Flügel. Bayern braucht dort mehr Alternativen, daher könnte ein Wechsel durchaus Sinn machen!