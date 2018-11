Transfergerücht: Pogba zum FC Barcelona?

Die "Marca" wirft ein spannendes Transfergerücht in den Ring: Demnach sei der FC Barcelona an Paul Pogba von Juventus Turin interessiert! Die Katalanen sollen bereits den Berater des Mittelfeldspielers kontaktiert haben. Günstig wird das allerdings nicht: Unter 70 Millionen Euro will Juventus Turin sein Spieler wohl nicht ziehen lassen.

Bravosport.de-Check: Nahezu alle Topteams jagen Pogba. Barcelona, Manchester United oder auch Manchester City. Ein Verbleib bei Juventus Turin scheint ausgeschlossen. Sollte er sich gegen Barca entscheiden, würde wohl Ilkay Gündogan geholt werden.